Formazza, riapre la statale 659 in località Roccette

Arriva l’ok della commissione locale valanghe per la riapertura della statale 659 di Valle Antigorio e Val Fromazza, in località Roccette, chiusa in seguito alle nevicate, e al conseguente pericolo, dei giorni scorsi. L’apertura sarà dunque consentita a partire da oggi, venerdì 20 febbraio, e fino a cessata esigenza nella fascia oraria compresa tra le 16.00 e le 10.00 del giorno successivo. La prima fascia oraria di apertura è prevista alle 16.00 di oggi fino alle 10.00 di domani, sabato 21 febbraio.
venerdì 20 febbraio
giovedì 19 febbraio
mercoledì 18 febbraio
martedì 17 febbraio
lunedì 16 febbraio
domenica 15 febbraio
