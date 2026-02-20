Formazza, riapre la statale 659 in località Roccette

Arriva l’ok della commissione locale valanghe per la riapertura della statale 659 di Valle Antigorio e Val Fromazza, in località Roccette, chiusa in seguito alle nevicate, e al conseguente pericolo, dei giorni scorsi. L’apertura sarà dunque consentita a partire da oggi, venerdì 20 febbraio, e fino a cessata esigenza nella fascia oraria compresa tra le 16.00 e le 10.00 del giorno successivo. La prima fascia oraria di apertura è prevista alle 16.00 di oggi fino alle 10.00 di domani, sabato 21 febbraio.