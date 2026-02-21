Incontro sulla sicurezza domestica: “Vivere sicuri” con Acli e Vigili del fuoco

Le Acli del Verbano Cusio Ossola promuovono un momento di informazione e sensibilizzazione dedicato alla sicurezza negli ambienti di vita quotidiana. L’incontro, dal titolo “Vivere sicuri: riconoscere e prevenire i rischi in casa e negli ambienti di vita”, è rivolto a tutta la cittadinanza e punta a fornire indicazioni pratiche per evitare incidenti domestici e situazioni potenzialmente pericolose.

L’appuntamento è fissato per venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 17.15, presso la sala Falcioni (ex Cappella Mellerio) a Domodossola. A guidare l’incontro sarà il personale del Comando dei Vigili del Fuoco del VCO, che offrirà consigli e spiegazioni utili su come riconoscere i principali rischi presenti in casa e negli ambienti di vita quotidiana, fornendo anche strumenti concreti per prevenirli.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Città di Domodossola. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.