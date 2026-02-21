 / Domodossola

Domodossola | 21 febbraio 2026, 08:35

Incontro sulla sicurezza domestica: “Vivere sicuri” con Acli e Vigili del fuoco

Appuntamento venerdì 27 febbraio in sala Falcioni: focus su rischi in casa e prevenzione nella vita quotidiana

Incontro sulla sicurezza domestica: “Vivere sicuri” con Acli e Vigili del fuoco

Le Acli del Verbano Cusio Ossola promuovono un momento di informazione e sensibilizzazione dedicato alla sicurezza negli ambienti di vita quotidiana. L’incontro, dal titolo “Vivere sicuri: riconoscere e prevenire i rischi in casa e negli ambienti di vita”, è rivolto a tutta la cittadinanza e punta a fornire indicazioni pratiche per evitare incidenti domestici e situazioni potenzialmente pericolose.

L’appuntamento è fissato per venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 17.15, presso la sala Falcioni (ex Cappella Mellerio) a Domodossola. A guidare l’incontro sarà il personale del Comando dei Vigili del Fuoco del VCO, che offrirà consigli e spiegazioni utili su come riconoscere i principali rischi presenti in casa e negli ambienti di vita quotidiana, fornendo anche strumenti concreti per prevenirli.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Città di Domodossola. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore