Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa alle modifiche alla viabilità dovute ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo per la settimana del 23 febbraio.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Tra Baveno e Arona in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 23 e mercoledì 25 febbraio. Uscita obbligatoria a Baveno e possibile rientro ad Arona.

Chiusura dell’allacciamento tra autostrada D08 provenienza Milano e autostrada A26 in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 23 febbraio. Possibile uscita e rientro ad Arona.

Sulla D08 Gallarate-Gattico, tra Castelletto Ticino e Vergiate in direzione Milano dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 24 febbraio. Uscita obbligatoria a Castelletto Ticino e possibile rientro a Vergiate.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra Verbania e Baveno in direzione Genova tra le pkm 193+100 e 190+800 in modalità permanente.

Tra Borgomanero e allacciamento A26/D08 in direzione Gravellona tra le pkm 159+000 e 159+500 in modalità permanente da lunedì 23 febbraio.

Sulla D36 Stroppiana - Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.

Cantieri di deviazione di carreggiata:

Tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce tra le pkm 173+400 e 179+500 in modalità permanente da mercoledì 25 a venerdì 27 febbraio.

Tra Carpugnino e Meina in direzione Genova tra le pkm 179+500 e 173+400 in modalità permanente da lunedì 23 a mercoledì 25 febbraio.

Tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova tra le pkm 189+900 e 181+000 in modalità permanente da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio.