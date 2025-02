All'oratorio un pranzo solidale con l'associazione "Forti insieme"

È in programma per domenica 9 marzo alle 12.30 all’oratorio San Domenico Savio di Villadossola il pranzo solidale promosso dall’associazione “Forti insieme”. Quest’ultima è un’organizzazione no-profit che ha creato un orto solidale al Sacro Monte Calvario: il ricavato del pranzo sarà utilizzato per il finanziamento di borse lavoro per la conduzione dell’orto, destinate a persone in difficoltà.

Il pranzo prevede un menu a base di polenta e gorgonzola, cassoeula, dolce e caffè. Il costo è di 25 euro; è necessaria la prenotazione al numero 353 4544064.