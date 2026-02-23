Spaccio in una struttura ricettiva di Domodossola: arrestato 52enne ossolano

Operazione antidroga nella mattinata di domenica a Domodossola, dove i Carabinieri dell’Aliquota Operativa hanno arrestato un 52enne ossolano con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scaturito da un’attenta attività di osservazione che aveva fatto emergere un sospetto e continuo viavai di giovani nei pressi di una struttura ricettiva cittadina. Un movimento ritenuto anomalo dai militari, che hanno deciso di approfondire la situazione.

I Carabinieri si sono così presentati presso la camera affittata dall’uomo. La perquisizione ha consentito di rinvenire, occultati all’interno di un comodino, 12 grammi di cocaina, 27 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato dichiarato in arresto e posto agli arresti domiciliari in attesa delle successive determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Le due operazioni condotte nel fine settimana confermano l’intensificazione dei controlli da parte dell’Arma in Ossola, con particolare attenzione sia alla sicurezza sulle arterie stradali sia al contrasto dello spaccio al minuto, fenomeno che incide direttamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita della comunità locale.