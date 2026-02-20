Domodossola, controlli della Polizia: tre stranieri espulsi

Nell’ambito dei controlli presso la stazione internazionale di Domodossola, le pattuglie della Polizia di Frontiera, hanno rintracciato tre cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale.

Nello specifico è stata intercettata una cittadina di nazionalità Colombiana, giunta a bordo di un treno proveniente da Losanna e diretto a Milano-Centrale. La donna, all’atto del controllo, mostrava un documento di viaggio regolarmente rilasciato dalle autorità colombiane ma privo di qualsiasi titolo che ne regolarizzasse la permanenza sul territorio Nazionale. Messa a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura, dopo aver ottenuto il decreto di espulsione del il Prefetto, se ne disponeva l’immediato accompagnamento presso il Cpr di Ponte Galeria a Roma-Fiumicino, per essere poi successivamente rimpatriata nel proprio Paese.

Successivamente una pattuglia controllava un cittadino di nazionalità turca, proveniente dalla Svizzera, che viaggiava a bordo di un treno diretto a Domodossola privo del visto di ingresso sul passaporto. Anche per quest’ultimo veniva disposta l’espulsione con l’immediato rimpatrio ad Istanbul scortato dagli operatori abilitati della Questura del Vco.

Ed in ultimo i controlli sul territorio della città di Domodossola permettevano di intercettare una cittadina brasiliana dedita all’attività di prostituzione. Anche per lei, in ragione della mancanza di titoli amministrativi e permessi che ne potessero accordare la permanenza sul territorio nazionale, è scattato il decreto di espulsione convalidato dal Giudice di Pace del tribunale di Verbania. Anche per la donna è stato necessario procedere ad un rimpatrio assistito dalla scorta degli operatori della Questura di Verbania che l’hanno tradotta fino a San Paolo del Brasile.

I continui controlli della Polizia di Frontiera di Domodossola, testimoniano il costante impegno sul territorio ossolano della Polizia di Stato, rafforzando sempre più il valore di Istituto nell’espletamento di un servizio finalizzato al contrasto dell’immigrazione clandestina.