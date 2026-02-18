 / Cronaca

Cronaca | 18 febbraio 2026, 09:48

L'Ossola piange Tonino Galmarini, storica guida alpina

Memoria storica dell'alpinismo del territorio e grande conoscitore dell'Alpe Devero, si è spento a 96 anni

Lutto in Ossola per la scomparsa di Antonio Galmarini, da tutti conosciuto come Tonino. Memoria storica dell’alpinismo ossolano, era il decano delle guide alpine del territorio. Si è spento all’età di 96 anni, che avrebbe compiuto tra pochi giorni.

Nato a Gallarate, si trasferì in Valle Antigorio intorno ai 30 anni, per non lasciarla più: da subito si innamorò del territorio, e in particolare dell’Alpe Devero, di cui conosceva ogni segreto. Con la sua attività di guida alpina, è stato un vero e proprio punto di riferimento per numerose generazioni di alpinisti ed escursionisti, come dimostrano le tante persone che stanno dimostrando la propria vicinanza alla famiglia.

La camera ardente è allestita alla casa funeraria Mandrini in via Facchinetti a Domodossola e rimarrà aperta fino a domani, 19 febbraio. Non è prevista la celebrazione del funerale.

Redazione

