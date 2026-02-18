L'Ossola piange Tonino Galmarini, storica guida alpina

Lutto in Ossola per la scomparsa di Antonio Galmarini, da tutti conosciuto come Tonino. Memoria storica dell’alpinismo ossolano, era il decano delle guide alpine del territorio. Si è spento all’età di 96 anni, che avrebbe compiuto tra pochi giorni.

Nato a Gallarate, si trasferì in Valle Antigorio intorno ai 30 anni, per non lasciarla più: da subito si innamorò del territorio, e in particolare dell’Alpe Devero, di cui conosceva ogni segreto. Con la sua attività di guida alpina, è stato un vero e proprio punto di riferimento per numerose generazioni di alpinisti ed escursionisti, come dimostrano le tante persone che stanno dimostrando la propria vicinanza alla famiglia.

La camera ardente è allestita alla casa funeraria Mandrini in via Facchinetti a Domodossola e rimarrà aperta fino a domani, 19 febbraio. Non è prevista la celebrazione del funerale.