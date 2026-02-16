Deragliamento in Vallese, cinque feriti: confermata l’ipotesi della valanga

È di cinque feriti il bilancio aggiornato del deragliamento avvenuto questa mattina intorno alle 7 sulla linea ferroviaria tra Goppenstein e Hohtenn, nel Canton Vallese, lungo la tratta Frutigen-Briga.

A comunicarlo è il Ministero pubblico vallesano, che conferma l’ipotesi già emersa nelle prime ore: all’origine dell’incidente vi sarebbe una valanga, caduta poco prima del passaggio del convoglio e che avrebbe provocato il deragliamento all’uscita di una galleria.

Il treno coinvolto è un RegioExpress partito da Spiez (BE) alle 6.12. A bordo si trovavano 29 persone. Dei cinque passeggeri rimasti feriti, uno è stato trasportato all’ospedale di Sion, mentre gli altri quattro sono stati medicati sul posto dai soccorritori e non hanno avuto necessità di ricovero. Tutti gli altri viaggiatori sono stati evacuati in sicurezza.

Imponente il dispositivo di soccorso attivato: la Polizia cantonale ha operato con il supporto dei pompieri di Gampel e Viège, del personale delle FFS e della ferrovia del Lötschberg, oltre ai mezzi sanitari dell’Organizzazione cantonale vallesana di soccorso (OCVS 144), che ha impiegato due ambulanze, un elicottero e otto soccorritori di montagna. Sul posto sono intervenuti anche due treni antincendio e di soccorso della BLS e delle FFS.

Per consentire ai passeggeri di proseguire il viaggio, è stato istituito un servizio sostitutivo di Autopostale tra Goppenstein e Gampel. Le Ferrovie federali svizzere (Ffs) hanno precisato che la linea resterà interrotta per diverse ore.

Nel frattempo, il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per accertare con precisione le circostanze dell’accaduto.