 / Cronaca

Cronaca | 16 febbraio 2026, 13:52

Deragliamento in Vallese, cinque feriti: confermata l’ipotesi della valanga

A bordo del RegioExpress partito da Spiez c’erano 29 persone. Un ferito trasferito all’ospedale di Sion, linea interrotta e attivato servizio sostitutivo

È di cinque feriti il bilancio aggiornato del deragliamento avvenuto questa mattina intorno alle 7 sulla linea ferroviaria tra Goppenstein e Hohtenn, nel Canton Vallese, lungo la tratta Frutigen-Briga.

A comunicarlo è il Ministero pubblico vallesano, che conferma l’ipotesi già emersa nelle prime ore: all’origine dell’incidente vi sarebbe una valanga, caduta poco prima del passaggio del convoglio e che avrebbe provocato il deragliamento all’uscita di una galleria.

Il treno coinvolto è un RegioExpress partito da Spiez (BE) alle 6.12. A bordo si trovavano 29 persone. Dei cinque passeggeri rimasti feriti, uno è stato trasportato all’ospedale di Sion, mentre gli altri quattro sono stati medicati sul posto dai soccorritori e non hanno avuto necessità di ricovero. Tutti gli altri viaggiatori sono stati evacuati in sicurezza.

Imponente il dispositivo di soccorso attivato: la Polizia cantonale ha operato con il supporto dei pompieri di Gampel e Viège, del personale delle FFS e della ferrovia del Lötschberg, oltre ai mezzi sanitari dell’Organizzazione cantonale vallesana di soccorso (OCVS 144), che ha impiegato due ambulanze, un elicottero e otto soccorritori di montagna. Sul posto sono intervenuti anche due treni antincendio e di soccorso della BLS e delle FFS.

Per consentire ai passeggeri di proseguire il viaggio, è stato istituito un servizio sostitutivo di Autopostale tra Goppenstein e Gampel. Le Ferrovie federali svizzere (Ffs) hanno precisato che la linea resterà interrotta per diverse ore.

Nel frattempo, il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per accertare con precisione le circostanze dell’accaduto.

News collegate:
 Treno deragliato in Svizzera: interrotta la linea Frutigen-Briga, probabili feriti - 16-02-26 09:25

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore