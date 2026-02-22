Tamponamento a catena sulla A26 a Gravellona Toce: sei feriti e traffico bloccato VIDEO

Incidente poco prima delle 19 di oggi, domenica 22 febbraio, lungo l’autostrada A26, all’altezza dello svincolo di Gravellona Toce, in direzione Nord verso Domodossola. Lo scontro ha coinvolto quattro veicoli in un tamponamento a catena che ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione nel tratto compreso tra Gravellona Toce e l’innesto con la statale 33, in territorio di Ornavasso.

Nell’impatto due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania, affiancati dai volontari del distaccamento di Gravellona Toce, per liberarle in sicurezza. Sul posto sono intervenute anche diverse ambulanze del 118. Complessivamente sono sei le persone rimaste ferite: per tutti è stato disposto il trasporto in ospedale in codice verde. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la polizia stradale di Romagnano Sesia, che ha regolato il traffico durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: la circolazione nel tratto interessato è ancora interrotta, con lunghe code e disagi per gli automobilisti diretti verso il Vco.