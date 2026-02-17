Escursionisti bloccati nella neve verso il bivacco Scaredi: recuperati nella notte a Malesco VIDEO

Intervento nella serata di ieri per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel territorio comunale di Malesco, in Valle Vigezzo, per il recupero di una coppia di escursionisti rimasta bloccata mentre tentava di raggiungere il bivacco Scaredi.

L’allarme è stato lanciato tramite un dispositivo Apple, la cui centrale operativa ha fornito inizialmente le coordinate dei due escursionisti. In un secondo contatto è stato comunicato che la coppia aveva trovato riparo all’interno di una baita nei pressi dell’Alpe Cortenuovo.

Sul posto sono state inviate una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e una del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. I soccorritori hanno raggiunto i due via terra, impiegando circa due ore di marcia nella neve.

Gli escursionisti, infreddoliti e affaticati a causa della progressione nella neve alta, sono stati assistiti dai tecnici ma sono risultati in grado di rientrare a valle in autonomia. La comitiva ha raggiunto il fondovalle intorno alle 23, senza ulteriori conseguenze.