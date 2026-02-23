Ecco l’elenco delle postazioni autovelox attive in Piemonte fino a domenica 2 marzo

La Polizia di Stato rende note le tratte stradali dove, di giorno in giorno, saranno operativi i dispositivi di rilevazione della velocità. L’iniziativa punta a richiamare l’attenzione degli automobilisti sull’importanza del rispetto dei limiti, promuovendo una guida responsabile e contribuendo alla riduzione degli incidenti. Adeguare la velocità alle condizioni della strada è un elemento essenziale per la sicurezza di tutti. Di seguito, le postazioni programmate per la settimana in corso.

23/02/2026

Autostrade

A06 Torino-Savona (CN)

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

A32 Torino-Bardonecchia (TO)

A33 Asti-Cuneo (CN)

A4 Torino-Milano (NO)

A21 TO-PC (AT)

A8 (NO)

Strade Statali

SS166 Premosello Chiovenda (VB)

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN)

SS21 Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS33 del Sempione (VB)

SS23 Colle Sestriere (TO)

SS34 (VB)

Strade Provinciali

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP229 Lago d’Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant’Albano Stura (CN)

SP422 Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)

24/02/2026

Autostrade

A06 Torino-Savona (CN)

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

A32 Torino-Bardonecchia (TO)

A33 Asti-Cuneo (CN)

A4 Torino-Milano (NO)

A21 TO-PC (AT)

A8 (NO)

Strade Statali

SS166 Premosello Chiovenda (VB)

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN)

SS21 Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS33 del Sempione (VB)

SS23 Colle Sestriere (TO)

SS34 (VB)

Strade Provinciali

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP229 Lago d’Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant’Albano Stura (CN)

SP422 Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)

25/02/2026

Autostrade

A06 Torino-Savona (CN)

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

A32 Torino-Bardonecchia (TO)

A33 Asti-Cuneo (CN)

A4 Torino-Milano (NO)

A21 ADS Crocetta (AL)

A8 (NO)

Strade Statali

SS166 Premosello Chiovenda (VB)

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN)

SS21 Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS33 del Sempione (VB)

SS23 Colle Sestriere (TO)

SS34 (VB)

Strade Provinciali

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP229 Lago d’Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant’Albano Stura (CN)

SP422 Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)

26/02/2026

Autostrade

A06 Torino-Savona (CN)

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

A33 Asti-Cuneo (CN)

A4 Torino-Milano (NO)

A21 ADS Crocetta (AL)

A8 (NO)

Strade Statali

SS166 Premosello Chiovenda (VB)

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN)

SS21 Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS32 Torino-Bardonecchia (TO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS33 del Sempione (VB)

SS23 Colle Sestriere (TO)

SS34 (VB)

SS578 (BI)

Strade Provinciali

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP229 Lago d’Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant’Albano Stura (CN)

SP422 Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)

27/02/2026

Autostrade

A06 Torino-Savona (CN)

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

A33 Asti-Cuneo (CN)

A4 Torino-Milano (NO)

A21 ADS Crocetta (AL)

A21 TO-PC (AT)

A8 (NO)

Strade Statali

SS166 Premosello Chiovenda (VB)

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN)

SS21 Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS32 Torino-Bardonecchia (TO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS33 del Sempione (VB)

SS23 Colle Sestriere (TO)

SS34 (VB)

SS578 (BI)

Strade Provinciali

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP229 Lago d’Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant’Albano Stura (CN)

SP422 Valle Macra (CN)

SP594 Destra Sesia (VC)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)

28/02/2026

Autostrade

A06 Torino-Savona (CN)

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

A32 Torino-Bardonecchia (TO)

A33 Asti-Cuneo (CN)

A4 Torino-Milano (NO)

A8 (NO)

Strade Statali

SS166 Premosello Chiovenda (VB)

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN)

SS21 Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS33 del Sempione (VB)

SS23 Colle Sestriere (TO)

SS34 (VB)

SS578 (BI)

Strade Provinciali

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP142 del Biellese (NO)

SP229 Lago d’Orta (NO)

SP3 Sant’Albano Stura (CN)

SP422 Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)

01/03/2026

Autostrade

A06 Torino-Savona (CN)

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

A32 Torino-Bardonecchia (TO)

A33 Asti-Cuneo (CN)

A4 Torino-Milano (NO)

A21 ADS Crocetta (AL)

A21 TO-PC (AT)

A8 (NO)

Strade Statali

SS166 Premosello Chiovenda (VB)

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN)

SS21 Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 Colle di Nava (CN)

SS30 Val Bormida (AL)

SS32 Ticinese (NO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS33 del Sempione (VB)

SS23 Colle Sestriere (TO)

SS34 (VB)

SS578 (BI)

Strade Provinciali

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP229 Lago d’Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant’Albano Stura (CN)

SP422 Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)