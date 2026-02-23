Radar in Canton Ticino: le postazioni previste per la settimana

La Polizia cantonale e le polizie comunali, nell’ambito delle attività di prevenzione per la sicurezza stradale, ricordano che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, talvolta con conseguenze gravi o addirittura mortali. Si rinnova quindi l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada. In quest’ottica, con l’obiettivo di prevenire incidenti, nel corso della settimana 9, dal 23 febbraio 2026 al 1° marzo 2026, saranno effettuati controlli mobili della velocità nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Blenio

Polizie comunali: Semione

Distretto di Leventina

Polizia cantonale: Bodio

Polizie comunali: Lavorgo

Distretto di Riviera

Polizia cantonale: Rodaglio

Polizie comunali: Osogna

Distretto di Bellinzona

Polizie comunali: Arbedo, Claro, Castione, Bellinzona, Galbisio

Distretto di Locarno

Polizie comunali: Orselina, Locarno, Minusio, Contone, Vogorno, Piazzogna, Losone, Arcegno, Riazzino, Ascona

Distretto di Lugano

Polizia cantonale: Melano

Polizie comunali: Banco, Madonna del Piano, Caslano, Origlio, Savosa, Ponte Capriasca, Tesserete, Vaglio, Breganzona, Besso, Agno, Molino Nuovo, Manno, Rovio, Carabbia, Pambio Noranco

Distretto di Mendrisio

Polizia cantonale: Capolago, Riva San Vitale, Arzo

Polizie comunali: Novazzano, Stabio, Pedrinate, Balerna

Dall’elenco sono esclusi i controlli effettuati con vetture civetta e quelli tramite pistola laser, strumenti impiegati esclusivamente per reprimere infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. La disposizione non riguarda inoltre i controlli sulla rete autostradale, in conformità al parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Resta in ogni caso alla sola Polizia cantonale la facoltà di effettuare, in via straordinaria, controlli non annunciati per contrastare violazioni gravi e tutelare la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati potrebbero infine non essere effettuati per esigenze di servizio o per problemi tecnici.