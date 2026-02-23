Radar in Canton Ticino: le postazioni previste per la settimana

La Polizia cantonale e le polizie comunali, nell’ambito delle attività di prevenzione per la sicurezza stradale, ricordano che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, talvolta con conseguenze gravi o addirittura mortali. Si rinnova quindi l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada. In quest’ottica, con l’obiettivo di prevenire incidenti, nel corso della settimana 9, dal 23 febbraio 2026 al 1° marzo 2026, saranno effettuati controlli mobili della velocità nelle seguenti località:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Blenio
Polizie comunali: Semione
Distretto di Leventina
Polizia cantonale: Bodio
Polizie comunali: Lavorgo
Distretto di Riviera
Polizia cantonale: Rodaglio
Polizie comunali: Osogna
Distretto di Bellinzona
Polizie comunali: Arbedo, Claro, Castione, Bellinzona, Galbisio
Distretto di Locarno
Polizie comunali: Orselina, Locarno, Minusio, Contone, Vogorno, Piazzogna, Losone, Arcegno, Riazzino, Ascona
Distretto di Lugano
Polizia cantonale: Melano
Polizie comunali: Banco, Madonna del Piano, Caslano, Origlio, Savosa, Ponte Capriasca, Tesserete, Vaglio, Breganzona, Besso, Agno, Molino Nuovo, Manno, Rovio, Carabbia, Pambio Noranco
Distretto di Mendrisio
Polizia cantonale: Capolago, Riva San Vitale, Arzo
Polizie comunali: Novazzano, Stabio, Pedrinate, Balerna
Dall’elenco sono esclusi i controlli effettuati con vetture civetta e quelli tramite pistola laser, strumenti impiegati esclusivamente per reprimere infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. La disposizione non riguarda inoltre i controlli sulla rete autostradale, in conformità al parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Resta in ogni caso alla sola Polizia cantonale la facoltà di effettuare, in via straordinaria, controlli non annunciati per contrastare violazioni gravi e tutelare la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati potrebbero infine non essere effettuati per esigenze di servizio o per problemi tecnici.