Ospedale unico, Ricca (Lega): "Approvata la delibera che mette al centro salute dei cittadini"

“Con lo stanziamento di ulteriori risorse per il nuovo ospedale del Verbano Cusio Ossola abbiamo messo fine alle ambiguità e dato priorità alla salute delle persone”. Così, in una nota, Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte.

Che prosegue: “Sono state settimane di confronto acceso che ha coinvolto sindaci, operatori sanitari e cittadini a dimostrazione che non eravamo di fronte a una questione tecnica, ma a una scelta che avrebbe riguardato il futuro dell’intero territorio del Vco. Una provincia montana, con distanze importanti e collegamenti che nei mesi invernali possono diventare complessi. In un contesto di questo tipo l’organizzazione dei presidi ospedalieri incide direttamente sui tempi di soccorso, sulla qualità delle cure e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Già nella scorsa legislatura, grazie alla Lega, furono stanziati 200 milioni di euro a fondo perduto, risorse che abbiamo riconfermato anche nell’attuale legislatura e che dimostrano un impegno concreto che va ben oltre le parole. Negli anni si è parlato di più ipotesi: due ospedali, un ospedale unico, accorpamenti. Per noi il punto resta uno solo: garantire cure sicure e tempestive, reparti completi e personale sufficiente agli abitanti della provincia. La nuova struttura ospedaliera che nascerà a Piedimulera risponde a queste esigenze e segna un impegno preciso che la Lega anche ieri ha ribadito con convinzione e continuerà a portare avanti”.