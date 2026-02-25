Songa plaude alla decisione sull'ospedale a Piedimulera: "Ora è tempo della serietà e della concretezza"

Non mancano le reazioni dopo la votazione di ieri in consiglio regionale sul futuro sanitario del Vco, con il via libera all'unanimità per il nuovo ospedale di Piedimulera. “Questo voto - così Luigi Songa di Indipendenza - è l’atto definitivo di un percorso durato troppo tempo e la dimostrazione che quando la politica ha coraggio le scelte si possono fare. Per anni si sono rincorse campagne elettorali e facili consensi di comodo, adesso è il tempo della serietà e della concretezza. Molto del merito va dato al coraggio e alla determinazione dell’assessore Riboldi al quale va il nostro plauso. Adesso che nessuno rinfocoli ancora polemiche sterili e campanilistiche solo per opportunismo politico e si proceda con la progettazione definitiva dell’ospedale”, conclude Songa.