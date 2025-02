Terza Categoria: Montecrestese ko, San Maurizio solitario in vetta

La Virtus Crusinallo ottiene un successo fondamentale nello scontro diretto contro il Montecrestese, imponendosi per 1-0 grazie alla rete decisiva di Vanzan. Con questa vittoria, i biancoazzurri cusiani sorpassano proprio gli ossolani in classifica e salgono al secondo posto con 31 punti, a una sola lunghezza dalla capolista San Maurizio. Gli omegnesi hanno mostrato ancora una volta solidità difensiva e cinismo sotto porta, elementi chiave per la corsa al vertice.

La Mergozzese domina la sfida contro il Meina con un netto 4-0, dimostrando grande qualità offensiva. I lacuali aprono le marcature con Giusto al 28', poi Bossi raddoppia al 45' e sigla la doppietta personale al 48'. A chiudere i conti ci pensa Brunetti, che trasforma un rigore al 53'. Con questa vittoria, gli uomini di Pascale salgono al quarto posto con 29 punti, agganciando il Montecrestese e rilanciando le proprie ambizioni di alta classifica.

La Pregliese conquista tre punti preziosi, grazie alla vittoria per 1-0 contro l'Oleggio Castello. Il gol decisivo porta la firma del solito Piroia, che con una rete pesantissima consente ai ragazzi di Lipari di staccare in classifica proprio l'avversario di giornata. I gialloverdi sono ancora in sesta posizione, ma a soli cinque punti dalla vetta, e in piena lotta per i playoff.

Giornata da dimenticare per il Verbania Olympia, che incassa una pesante sconfitta interna per 5-1 contro il Gattico Veruno. L’unica nota positiva per i verbanesi arriva dal gol della bandiera di Preite, ma per il resto la squadra continua a faticare sia in fase difensiva che nella costruzione del gioco.

Risultati:

Valsessera - San Maurizio 0 - 2; Libertas Vaprio - Armeno 2 - 3; Mergozzese - Meina 4 - 0; Virtus Crusinallo - Montecrestese 1 - 0; Pregliese - Oleggio Castello 1 - 0; Verbania Olympia - Soccer Gattico Veruno 1 - 5

Classifica:

San Maurizio 32 - Virtus Crusinallo 31 - Armeno 30 - Mergozzese 29 - Montecrestese 29 - Pregliese 27 - Oleggio Castello 24 - Libertas Vaprio 18 - Meina 17 - Valsessera 16 - Soccer Gattico Veruno 11 - Verbania Olympia 6