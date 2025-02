Pallanzeno in festa per il Carnevale

Pallanzeno si prepara al Carnevale. I bambini e le insegnanti della scuola primaria organizzano la sfilata in maschera per le vie del paese e invitano i cittadini a partecipare alla loro festa. La manifestazione è in programma per il 27 febbraio alle 11.00: il gruppo partirà dalla scuola e poi sfilerà per le vie Verdi e Trogo fino a pizza del Municipio, dove per i bambini i sarà una dolce sorpresa.

Sarà questo un anticipo del Carnevale pallanzenese organizzato dalla Pro Loco, che prevede il 28 febbraio alle 19.30, al salone del centro sociale, la cena in maschera “Carnival loco”, senza coriandoli, alla quale parteciperanno il comitato Carnevale di Villadossola e Domodossola; a seguire musica con Radio Studio 92. Il menù prevede antipasto, risotto verza e luganega, dolce, acqua. Il costo è di 20 euro per adulti e 8 per bambini. Occorre prenotarsi entro il 25 febbraio al 347 9261422. Sarà premiato il gruppo mascherato più originale e saranno eletti miss e mister carnevale. Tra i partecipanti saranno sorteggiati due buoni per 4 persone per una settimana bianca.

Sabato 1° marzo dalle 18.00 ci sarà la distribuzione o la consumazione al circolo della trippa. Domenica 2 marzo nell'area circolo dalle 14.30 grande spettacolo di sputafuoco e fakirismo comico “Wanda mito fammi sognare”. A seguire nutella party e divertimento per tutti i bambini con la pesca dei pupazzi e la merenda. Dalle ore 17.00 alle 18.30 al circolo distribuzione di polenta e salamini. Il 4 marzo al circolo dalle 17.30 alle 18.00 distribuzione di polenta e salamini.