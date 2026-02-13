''I percorsi della storia'', un convengo sulle vie utilizate nei secoli da mercanti, pellegrini e viandanti

“Comprensorio delle Vie Storiche delle Alpi Pennine Orientali - Sui percorsi della storia, la Via dei Torchi e dei Mulini”, dedicato alle vie storiche percorse nei secoli da mercanti, pellegrini e viandanti. E’ il tema del convegno in programma domani a La Fabbrica di Villadossola su iniziativa del Cai locale. IL via al convengo è previsto alle 10 per parlare delle vie storiche e del catasto dei sentieri. Ma anche della cartografia digitale come strumento per la gestione dei percorsi. Un’occasione per presentare la carta su “Gondo, Sempione e Briga”. Alle 14 si parlerà del comprensorio delle vie storiche delle Alpi Pennine Orientali, con particolare riferimento alla Stra Granda e alla Strada Antronesca. Quindi toccherà alla Via dei Torchi e dei Mulini e del Sentiero Stockalper – Via Monscera, con la presentazione dell’escursione intersezionale Cai Emr in programma il 24 maggio, a cura della scuola di escursionismo Est Monte Rosa. La giornata terminerà con la proiezione delle immagini di Roberto Bianchetti su “La strada Antronesca''.
