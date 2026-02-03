Viganella ha festeggiato la Candelora

E’ torna il sole a Viganella, oggi frazione di Borgomezzavalle: comune nato dalla fusione con Seppiana.

Il sole era quello vero, non riflesso dello specchio. Dopo 83 giorni di assenza totale, i raggi sono tornati ad illuminare la piazza della frazione della Valle Antrona.

Per la precisione questo avviene il 2 febbraio quando il campanile e la piazza tornano finalmente a essere illuminati. Ma domenica 1 febbraio, Viganella ha vissuto la tradizionale festa della Candelora che si celebra tutti gli anni. Tradizione che ha tenuto banco domenica scorsa, con una buona presenza di residenti e di persone provenienti da fuori paese.

Immancabile la pescia, il pino sempreverde simbolo di vitalità, prosperità e continuità. Viene addobbato con i prodotti della gastronomia e dell’artigianato locale e portato in processione dalla piazza fino all’interno della chiesa, dove riceve la benedizione della pace. Al termine della cerimonia, la Pescia viene “smembrata”: i rami vengono tagliati e distribuiti, con tutto ciò che vi è appeso.