Assograniti Vco rinnova il direttivo: Mariateresa Moro confermata presidente

Rafforzare il rapporto con le scuole, creando nuove occasioni di formazione e raccontando storie di successo per avvicinare i giovani al settore lapideo, ma anche promuovere progetti culturali e turistici come "La Via del Serizzo", collegando siti storici e culturali con opere d’arte. Ma c’è anche la collaborazione con il Politecnico per studiare come produrre materiali sostenibili anche con gli scarti di lavorazione. Nel programma di attività del prossimo triennio di Assograniti Vco non c’è solo la difesa del settore lapideo e dell’indotto che genera in provincia, ma anche un’attenzione al dialogo con la comunità locale e un’attenzione agli investimenti in innovazione e sostenibilità.

La presidente Mariateresa Moro, nell’assemblea dell’associazione svoltasi nei giorni scorsi all’hotel Corona di Domodossola, ha, infatti, ribadito di voler proseguire nel solco di quanto fatto negli ultimi tre anni. Moro è stata confermata anche per il prossimo triennio alla guida del sodalizio, e anche il consiglio direttivo uscente si è riproposto incassando il plauso dell’assemblea. Unica novità è l’ingresso di Mauro D’Aloisio (Tosco Marmi), nel ruolo di vicepresidente al posto del padre Lorenzo, che è stato nominato vicepresidente onorario. A completare il direttivo: Olindo Corbelli, Amedeo Motetta, Rosalba Sbaffi e Massimo Squaranti.

“In questi tre anni - ha spiegato Moro - abbiamo investito in formazione e aggiornamento professionale con corsi specifici sulla sicurezza sul lavoro, ma tra le iniziative più innovative vi è l’aver creato un dottorato di ricerca con il Politecnico di Torino, finalizzato a valorizzare gli scarti di lavorazione delle cave in prodotti sostenibili conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)”. Strategica è definita l’acquisizione della società Armeria Fusari srl, per ridurre intermediari nell'acquisto di esplosivi e materiali di consumo.

Inoltre, non è mancato l’impegno sociale con il sostegno a iniziative contro il bullismo (progetto Cuore di Pietra del Kiwanis Club Domodossola), contributi alla ricerca contro il cancro e il supporto a progetti per l’inserimento lavorativo di detenuti. Si sta inoltre lavorando con Tones on the Stones per essere presenti nel programma “Visioni Circolari per il nostro futuro, Rigenerazione ambientale e opportunità per le imprese, per il turismo e per le nuove generazioni".

“Nel prossimo triennio - ha proseguito Moro - vogliamo continuare a valorizzare l'identità delle pietre ornamentali piemontesi anche attraverso progetti comunicativi innovativi, come oggetti di abbellimento del Grattacielo della Regione Piemonte. Il nostro obiettivo è di posizionarci come leader nell'innovazione sostenibile del settore, sviluppando materiali ecosostenibili e affrontando le nuove normative europee sulla sostenibilità e tracciabilità dei materiali. Punteremo a rafforzare il rapporto con le scuole e a promuovere progetti culturali e turistici legati alla presenza nella storia e nell’arte del territorio della pietra ornamentale”. E tra gli appuntamenti futuro non mancherà il prossimo anno un evento per celebrare il 25° anniversario di Assograniti Vco.

Sarà un’occasione per rendere omaggio alle storiche aziende del territorio. “Quello che mi preme sottolineare - ha concluso Moro - è che in questi anni a livello associativo abbiamo sempre vissuto un grande clima solidale e tutti contribuiscono a sostenere una visione comune di valorizzazione del settore di fronte alle sfide di oggi e di domani”.