In cammino con la diocesi di Novara: quattro giorni di fede e comunità a Roma

Un viaggio speciale, un’esperienza di fede e comunità da vivere in famiglia: dal 5 all’8 dicembre 2025, in occasione del Giubileo, l’Ufficio Famiglia della diocesi, in collaborazione con il Comitato per il Giubileo, organizza un pellegrinaggio diocesano a Roma, pensato per genitori e figli desiderosi di percorrere insieme un cammino di preghiera e scoperta.

L’itinerario prevede la partecipazione all’udienza giubilare con il Santo Padre, il passaggio delle Porte Sante nelle principali basiliche della città e la visita ai luoghi simbolo della fede e della storia cristiana. Un’occasione per immergersi nella spiritualità del Giubileo e rafforzare i legami familiari nella condivisione di momenti significativi.

Il pellegrinaggio si svolgerà in quattro giorni: si partirà venerdì 5 dicembre in treno, con arrivo a Roma in tarda mattinata e un primo pomeriggio dedicato alla scoperta della città. Sabato sarà il cuore del viaggio, con l’incontro con il Papa, la Messa in San Pietro e la visita ai tesori artistici di Roma rinascimentale e barocca. Domenica, dopo la celebrazione a San Giovanni in Laterano, le famiglie potranno esplorare alcuni dei siti più iconici della capitale, come il Colosseo e i Fori Imperiali. Il lunedì, festa dell’Immacolata, si concluderà con la visita alle Catacombe e il rientro nel pomeriggio.

L’organizzazione ha previsto una quota di partecipazione di 520 euro, con contributi diocesani per i minori, mentre per chi preferisce raggiungere Roma autonomamente sono previste riduzioni. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 aprile e possono essere effettuate online. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo famiglia@diocesinovara.it o contattare il numero WhatsApp 3397111812.