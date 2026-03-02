Volley, vittoria della Pediacoop H24 Domo contro Novara

Bella vittoria per la Pediacoop H24 Domo contro il Volley Novara nell'anticipo della 17esima giornata tenutosi al Palaraccagni sabato 28 febbraio. La partita era di quelle delicatissime contro un avversario di tutto rispetto, il Volley Novara, che arrivava al match con un ottimo stato di forma, reduce da 5 vittorie consecutive (l'ultima delle quali contro la capolista Altiora). Domodossola dal canto suo voleva confermarsi dopo la vittoria di Kolbe e continuare ad inseguire la scie delle "prime della classe" che pur qualche punto stanno iniziando a perdere in queste ultime settimane.

La partita si è conclusa come meglio non si poteva per i colori del 2mila8volley Domodossola e cioè con una vittoria da tre punti ottenuta in rimonta e al termine di una partita entusiasmante giocata ad alti livelli da entrambe le squadre.

Rispetto alla gara di sette giorni prima coach Cova sceglie di fare un po' di turn over anche in vista dell'impegno del giorno dopo dei ragazzi dell'under 19 impegnati nella Final Fuor di categoria. Si parte quindi con Boschi in regia opposto a Borgnis, schiacciatori De Grandis e Pennati, centrali Sirocchi e Iaria, libero Scarpati. Il match è appassionante e combattuto fin dai primi punti con le due squadre che si fronteggiano con continui capovolgimenti di fronte. Domo parte meglio, ma Novara impatta e si porta avanti 17 a 20. È nuovamente Domodossola però ad impattare sul 20 pari e avere i primi due set point a proprio favore. Gli ossolani però non riescono a chiudere e non sfruttano al meglio le occasioni costruite; Novara non può che approfittarne e prolunga il set ai vantaggi. Il parziale si chiude con un 27 a 29 a favore dei gaudenziani.

Domo fortunatamente non subisce il contraccolpo psicologico ed entra in campo determinata e più precisa. il divario è subito a favore della squadra di casa (+ 6) con Novara che fatica a rimanere in gioco. Sul finale però Novara torna a giocare meglio e recupera punti importanti. Cova inserisce in regia Saclusa per Boschi e alla fine è Domodossola a chiudere 25 a 20 pareggiando i conti. Copione un po' diverso nel terzo set, partito decisamente più equilibrato, ma nel quale sul finale Domodossola gioca sugli "allori" e allunga di 7 lunghezze chiudendo 25 a 18. Nell'ultimo set invece si torna a combattere punto su punto con Novara che si gioca tutte le carte e rimane attaccato ai padroni di casa fino all'ultimo: 25 a 22 il risultato finale che sancisce la vittoria domese.

Tre punti pesantissimi quindi quelli ottenuti dai domesi e che mantengono la squadra di Cova a stretto contatto della coppia in testa (Verbania e Valsangone). È sicuramente un ottimo momento per il team ossolano che partita dopo partita ha sempre più consapevolezza nei propri mezzi. La prossima settimana prossima altro match delicato contro Arti Volley nella palestra di Collegno.