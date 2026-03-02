Crollo nel secondo tempo: la Findomo cade a Cigliano 82-68

Questa volta è stato il secondo tempo a condannare la Findomo. Sul parquet di Cigliano finisce 82-68 per i padroni di casa, protagonisti di una ripresa autoritaria che ha ribaltato l’inerzia della gara.

Dopo un primo tempo giocato con buone percentuali e chiuso con 47 punti a referto, i granata si sono improvvisamente bloccati. Nei secondi 20 minuti Domo non è più riuscita a trovare con continuità la via del canestro, subendo un pesantissimo parziale di 45-21 che ha deciso l’incontro.

A guidare la riscossa di Cigliano sono stati Maglione, autore di 22 punti, e Marchis, che ne ha messi a segno 19, trascinando i compagni nella fase decisiva del match.

In casa Findomo, invece, si salvano le prestazioni di Bertoldo, top scorer con 25 punti, Realini (14) e Frank (11), unici a mantenere una produzione offensiva all’altezza nell’arco dei quaranta minuti.

Per la Cestistica ora restano due partite per chiudere la stagione regolare, prima di tuffarsi nel “gran ballo” del girone salvezza, dove serviranno continuità e solidità per centrare l’obiettivo stagionale.