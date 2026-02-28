Al 'Curotti' Juventus Domo e Dufour Varallo si giocano il secondo posto

Occhi sul ‘Curotti’ dove si affrontano Juventus Domo e Dufour Varallo. Relegate dal Casale a ruolo di damigelle, in ballo tra le due formazioni c’è il secondo posto in classifica. A Domodossola in diversi pensano che non raggiungerlo significherebbe un mezzo fallimento. Partita da tripla che le due affrontano arrivando da due vittorie. All’andata vinsero gli ossolani ma Nino continua a dover fare i conti con le assenze.
Delicata trasferta per il Piedimulera in quel di Gravellona. I ragazzi di Poma hanno dato segni di risveglio e vorrebbero approfittare dell’annata no nella quale s’è infilato il Gravellona. Tre punti che in questa fase conterebbero di più per il Piedimulera.
L’Ornavassese viaggia verso Trino. Reduce da tre ko di fila i neri non possono permettersi altri stop per non rischiare d’essere risucchiati verso la zona calda.
L’Arona, che ancora si gusta il successo di domenica, riceve il Ceversama. Il pronostico dice vittoria ma i biellesi, che in classifica stanno male, hanno rovinato già la festa ad altri (vedi Juventus Domo).
La Union Novara riceve l’Orizzonti Canavese. Un solo obiettivo: tre punti per la salvezza.
Le altre gare: Casale-Virtus Vercelli; Gattinara-Ivrea; Banchetta Colleretto-Quincinetto Tavagnasco.
La classifica:
Casale 52, Dufour Varallo 45, Juventus Domo 41; Quincitava 40; Ivrea 36; Arona 33; Lupetti Trino 32; Orizzonti Canavese 31; Gattinara, Banchette Colleretto 30; Ornavassese 24; Union Novara. Virtus Vercelli 23; Ceversama 22; Piedimulera 18, Gravellona 5.