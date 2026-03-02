Cosentino travolge Kamyscenko a Ringmania Milano: vittoria per ko tecnico VIDEO

Ancora una vittoria, ancora un ko tecnico. Elia Cosentino si impone anche contro l’ucraino Borys Kamyscenko nell’evento Ringmania Milano, andato in scena al palazzetto di Cornaredo davanti a un pubblico numerosissimo e caloroso.

Il giovane campione, ormai noto per le sue imprese nella specialità del K-1 — disciplina che combina pugni, calci e ginocchiate — è salito sul ring accompagnato dal suo coach e padre Luca Cosentino, uscendo tra gli applausi dei tanti sostenitori accorsi a tifarlo.

Nel gala milanese, che ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da diverse parti del mondo, si sono alternati match di altissimo livello tra MMA, Muay Thai, K-1, boxe e bare knuckle (boxe a mani nude). In questo contesto di grande spettacolo, Cosentino ha saputo distinguersi con una prestazione dominante.

Il match non ha avuto praticamente storia: Elia ha controllato tutte le riprese, imponendo ritmo, velocità e potenza. Le sue combinazioni di calci, pugni e ginocchiate hanno progressivamente messo in difficoltà il coraggioso e resistente Kamyscenko, costretto ad arrendersi prima del gong della terza ripresa per ko tecnico.

Al termine dell’incontro, visibilmente soddisfatto, il giovane campione ha voluto ringraziare il pubblico insieme al padre e allenatore: «Grazie a tutti coloro che sono venuti a sostenerci e a tifare. Il vostro supporto fa la differenza».

Parole cariche di determinazione anche da parte di coach Luca Cosentino: «Da domani si ricomincia a pedalare. Bisogna godersi ogni momento, anche quello del sacrificio, dell’ostinarsi a faticare anche quando non si vuole. Se si vuole alzare l’asticella e raggiungere altri traguardi, nulla è facile ma nulla è impossibile».

L’incontro sarà trasmesso in differita su Sky e sul digitale terrestre, permettendo a un pubblico ancora più ampio di rivivere l’ennesima impresa di un giovane talento che continua a far parlare di sé nei gala milanesi e non solo.