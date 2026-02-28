Il Villa a Bagnella per difendere il secondo posto

Dormelletto-Feriolo e Bagnella-Virtus Villa. Sono le partite di spicco della 23a giornata di Prima Categoria.

Quotano assieme 91 punti Dormelletto e Feriolo, 79 invece Bagnella e Villa. Il Feriolo domina con 53 punti la classifica, il Dormelletto viaggia a 38. E cercherà di frenare la corsa della capolista che prosegue imperterrita la sua marcia. La partita mette di fronte anche l’attacco del Feriolo che vanta 65 gol fatti, mentre il Dormelletto registra la miglior difesa con solo 21 gol incassati.

Spicca anche Bagnella-Virtus Villa. Ossolani più avanti di un punto (40) ma che all’andata persero al ‘Poscio’ contro i cusiani. La truppa di Castelnuovo cercherà di salvaguardare il secondo posto.

L’ammalato Momo (39 punti) se la vede con quel Cameri (28) che solo sette giorni fa ha battuto il Dormelletto. Solo quindici chilometri separano le due cittadine novaresi ma diverse sono le ambizioni. Il Momo è in piena lotta per restare nella zona play off, il Cameri è 4 punti sopra quella play out.

La Varzese va a Romagnano. I primi arrivano dal successo sul Mono, i secondi dal ko a Cannobio. Varzese che ha 31 punti, 8 in più del Romagnano. All’andata vinsero di goleada gli ossolani (5-0) con protagonista Daoro, autore di una tripletta.

Quasi abbracciate sul fondo si sfidano Esio e Agrano. I primi a 14 punti, i secondi a 12. E’ un campionato difficile per le due formazioni del Vco che hanno all’attivo solo 2 vittorie in 22 turni.

L’Omegna in buona salute riceve il Carpignano. I rossoneri hanno trovato giovamento dall’arrivo di mister Vono infilando una serie di risultati positivi. Con 36 punti sono a ridosso della zona play off. A quota 25, il Carpignano ha di che stare attento per non essere risucchiato nella zona calda.

Il Vogogna gioca bene ma accumula sconfitte. A Villadossola, domenica, meritava di più. L’addio alla panchina di Rampi ha mandato in panca il duo Pelfini-Francina, che guiderà i biancoverdi nell’ultima parte del campionato, alla ricerca di una salvezza difficile. Vogogna fermo a 16 punti, Cannobiese che ne vanta 31 e gioca senza preoccupazioni di sorta.

Infine il Sizzano viaggia verso Quarona. Sesiani che con 31 punti si godono un campionato senza grossi patemi d’animo, novaresi invece che stazionano a 24 e hanno sete urgente di punti.