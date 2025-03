''Contento per il risultato, scontento per il gioco’’

‘’Nel primo tempo abbiamo offerto una prestazione a dir poco imbarazzante. Non è un caso abbia poi alzato la voce per dieci minuti nello spogliatoio . E’ stato inaccettabile l’approccio e non è stata la prima volta. E’ già capitato che abbiamo regalato dei tempi alle avversarie proprio a livello di mentalità. Poi ci siamo ripreso, ma se non hai ‘fame’ a giocare con queste squadre che devono salvarsi diventa comunque dura. Siamo poi stati bravi a pareggiare subito ad inizio ripresa ed abbiamo poi iniziato a far girare la palla. Sono contento per il risultato, totalmente scontento per il gioco’’.

Manolo Giampaolo è sincero a fine partita. La sua Virtus Villa ha offerto una prestazione dal doppio volto. Brutto primo tempo, meglio la ripresa.

Non è un caso che la Serravallese sia andata subito in vantaggio (con Mughetto) ed abbia creato di più nella prima parte della gara quando la Virtus ha balbettato calcio e mia impegnato il portiere ospite. Il gol del pari in avvio ha spianato la strada ad una Virtus che ha poi chiuso con tre gol (pari di Rossi e poi doppietta di Palfini) e si è preso il lusso di sbagliare un rigore con Pasin con il risultato sul 2 a 1.

Vittoria che, a sette turni dalla fine, consente al Villa di restare quarto, di ‘mangiare’ tre punti al Gravellona sconfitto e due al Bagnella costretto al pari.