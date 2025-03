Doppia finale territoriale per il 2mila8volley Domodossola

Mai la pallavolo giovanile maschile ossolana era arrivata tanto in alto come in questa stagione agonistica. Il sodalizio del 2mila8volley Domodossola è riuscito infatti nella storica impresa sportiva di raggiungere ben due finali territoriali, una nella categoria Under 15 m (nati nel 2010 e 2011) e una nella categoria Under 17 m (nati nel 2008 e 2009). Le finali si disputeranno nei prossimi giorni: la prima in ordine di tempo sarà la final four dell'under 17 m che si terrà domenica prossima (9 marzo) ad Acqui Terme e che vedrà la compagine ossolana affrontare il Biella in semifinale mentre nell'altra semifinale si scontreranno i padroni di casa dell'Acqui Terme e il Novara.

Il week end successivo (domenica 16 marzo) sarà invece la volta delle finali Under 15 m dove Domo sarà opposto in semifinale ad Acqui Terme, mentre dall'altra parte del tabellone si affronteranno Verbania e Novara. "Ciliegina sulla torta" per la categoria Under 15 m sarà la sede delle finali perché le gare si disputeranno proprio a Domodossola (anche questa è una prima volta assoluta) nei due impianti del Palaraccagni e dell'Iis Marconi Galletti Einaudi (via Oliva).Tra le fila del 2mila8volley Domodossola c'è ovviamente tantissima soddisfazione per i risultati sportivi fin qui ottenuti. Portare due squadre alle finali infatti vuol dire avere uno dei migliori settori giovanili del Piemonte.

Un obiettivo che Domodossola stava seguendo da tanti anni e che quest'anno si è concretizzato con dei risultati sopra ogni aspettativa. Ormai Domodossola è diventata una delle piazze più importanti della pallavolo piemontese e gli investimenti fin qui fatti stanno dando i frutti. Unico rammarico del club è quello di non essere riuscito a portare alle finali anche la terza squadra, l'Under 19 m che, per una serie di sfortunati eventi, è rimasta fuori dall'evento iridato per un solo punto. Come si dice in questi casi: "comunque vada sarà un successo" , ed è proprio così perché già essere lì a giocarsela ripaga tutto il movimento pallavolistico dell'impegno messo fin qui. La certezza è che dei giovani ragazzi del 2mila8volley Domodossola se ne sentirà parlare ancora per molti anni.