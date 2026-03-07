Costruire insieme la Pride Week 2026: i Comuni del Vco partecipino alla manifestazione

Dopo il successo della prima edizione, prende forma il Vco Pride 2026, con un invito diretto agli enti locali a sostenere e partecipare attivamente alla manifestazione e alle iniziative della Pride Week. L’obiettivo è costruire un percorso condiviso che metta al centro comunità, diritti e coesione sociale.

"Dopo il grande successo del primo Vco Pride, è per noi molto importante la partecipazione delle istituzioni e delle comunità locali alla nuova edizione – spiega Marco Coppola, uno degli organizzatori – Per questo chiediamo ai Comuni di candidarsi per costruire insieme la manifestazione e gli eventi della Pride Week".

Le amministrazioni interessate potranno proporre di ospitare il Pride o iniziative collegate, come incontri pubblici, momenti culturali, formativi o artistici, e collaborare alla realizzazione del programma. Fondamentale sarà anche il contributo logistico, economico o organizzativo dei Comuni, per garantire sicurezza, accessibilità e qualità delle attività.

Il comitato organizzatore si dice disponibile a incontrare da subito le amministrazioni interessate per illustrare il progetto e condividere modalità operative, costruendo così un percorso che risponda alle specificità di ogni territorio del Vco.