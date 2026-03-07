Parco Val Grande: Ornavasso fa chiarezza su regole e ampliamento

Ieri sera a Ornavasso si è svolto l'incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione comunale insieme al presidente e al direttore del Parco Nazionale Val Grande, con la partecipazione del sindaco di Caprezzo, per fare chiarezza sulle regole e le opportunità dei territori inclusi nei parchi nazionali.

Durante la serata sono stati affrontati e risolti molti dubbi dei cittadini, tra cui la possibilità di coltivare, tagliare legna o fieno, raccogliere funghi per i soli residenti, praticare la pesca, coltivare cave esistenti e svolgere attività di caccia. Confermato invece il divieto di realizzare nuove centraline idroelettriche.

Il sindaco Filippo Cigala Fulgosi ha sottolineato che, nel caso di esito favorevole al referendum sull’ampliamento del parco, nessuno degli alpeggi esistenti verrebbe incluso. Una scelta motivata non tanto da prescrizioni normative — il piano regolatore e il regolamento edilizio comunale continuerebbero ad applicarsi — quanto dalla volontà di evitare timori tra i proprietari riguardo a possibili nuovi vincoli.

Sui possibili territori da includere, l’amministrazione ha precisato che le aree definitive saranno stabilite solo dopo ulteriori incontri con i cittadini e sulla base delle osservazioni raccolte. Tuttavia, è stata indicata come ipotesi la zona montuosa sopra Migiandone, escludendo la Cuna e l’alpe Villa, come area di indubbia tutela. Si tratta, ha ribadito il sindaco, di una semplice proposta per stimolare il dibattito pubblico.

Infine, è stata evidenziata la necessità di una minima rettifica dei confini attuali del parco: tra la Strada del Forte e il sentiero In Garda, nonché tra il Forte di Bara e la Linea Cadorna, a causa di errori presenti nella cartografia redatta dall’Ispra che creavano confusione sui limiti esatti.