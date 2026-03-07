Nel Vco in sei località sono stati confiscati beni alla mafia

In occasione dei 30 anni della legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati ai mafiosi, Libera ha presentato la fotografia delle esperienze di riutilizzo sociale dei beni confiscati. Da qui risulta che in Piemonte sono 54 le diverse realtà impegnate nella gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata in 29 comuni. Dal report di Libera emerge che il 55% delle realtà sociali è costituito da associazioni di diversa tipologia (30), mentre sono 13 le cooperative sociali. Tra gli altri soggetti gestori del terzo settore, ci sono due realtà del mondo religioso (diocesi, parrocchie e Caritas), sei enti pubblici’’ si legge sul sito di Libera Piemonte.

Elaborando i dati dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (al 23 febbraio 2026) l’Ansa scrive che ‘’in Piemonte risultano 385 i beni immobili (particelle catastali) confiscati e destinati mentre 838 gli immobili ancora in gestione ed in attesa di essere destinati. Sul lato delle aziende, sono 16 le aziende confiscate e destinate mentre sono 120 quelle ancora in gestione’’.

Libera Piemonte ha anche realizzato un Geoblog con l’ intento di valorizzare il riutilizzo sociale dei beni confiscati e fornire uno strumento di analisi e di monitoraggio sull’applicazione della Legge 109/96.

Una mappatura che permette di raccontare la storia delle mafie nella nostra Regione e il valore della restituzione sociale del maltolto come esempio di vittoria sinergica dello Stato sulle mafie.

Nel Verbano Cusio Ossola risultano sei i centri abitati nei quali sono stati confiscati dei beni.

A Biganzolo (Verbania) una villa di 586 mq più un’autorimessa (287mq), un terreno (723mq), un cortile e un giardino. A Cesara un terreno. A Omegna due appartamenti in condominio: uno di di 49 mq. e l’altro di 53 mq., e due autorimesse di 14 mq. e 6 mq. A Vogogna un appartamento in condominio di 268 mq e un box auto. A Baveno due appartamenti in condominio, uno di di 49 mq. e l’altro di 53 mq., e due autorimesse di 14 mq. e 6 mq. A Ceppo Morelli una unità immobiliare per uso di abitazione (165 mq.) e un terreno.