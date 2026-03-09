Pediacoop H24 Domo, quarta vittoria di fila: rimonta e tre punti a Collegno

Prosegue senza sbavature il momento positivo della Pediacoop H24 Domo, che sabato 7 marzo ha conquistato la quarta vittoria consecutiva da tre punti, imponendosi 3-1 sul difficile campo dell’Arti Volley a Collegno.

Un successo arrivato in rimonta dopo un primo set combattuto, perso ai vantaggi. La squadra di casa ha infatti iniziato la gara con grande intensità, riuscendo a mantenere un livello di gioco molto alto e chiudendo il parziale 29-27 grazie a un muro decisivo.

La formazione ossolana, però, non si è scomposta e ha continuato a sviluppare il proprio gioco con pazienza fino alla svolta arrivata nel secondo set. Coach Cova è partito con Saclusa in regia e Kurochkin opposto, Iaria e Sirocchi al centro, De Grandis e Maiello in banda, con Scarpati libero. Dopo un buon avvio domese, Collegno era riuscita a rientrare fino al 14 pari, ma i cambi operati da Cova – con Boschi al posto di Saclusa e Borgnis per Kurochkin – hanno dato nuova energia alla squadra. Il giovane opposto ossolano ha inciso subito e Domo ha chiuso il set 25-19.

Da quel momento in poi la partita ha cambiato direzione. Gli ossolani hanno preso il controllo del gioco, mostrando qualità e sicurezza. Il terzo set è terminato 16-25, mentre nel quarto parziale il copione è rimasto lo stesso, con Domo sempre in gestione fino al 18-25 finale.

Tre punti preziosi conquistati su un campo complicato, che danno ulteriore fiducia alla squadra. Anche la classifica sorride: grazie allo scontro diretto tra le prime della classe, Domo accorcia le distanze e ora il primo posto è a soli 7 punti, con 24 ancora disponibili.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 15 marzo alle 18.30 al Palaraccagni, dove arriverà il Volley Santhià, formazione retrocessa dalla Serie C e vincitrice all’andata al termine di una gara rocambolesca. Per i domesi sarà l’occasione per cercare la rivincita e continuare la rincorsa ai piani alti della classifica.