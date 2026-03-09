Acqua Novara Vco celebra il ventennale: un anno di iniziative ed eventi VIDEO

Acqua Novara Vco celebra il ventennale. Per l’occasione, la società ha presentato un ricco programma di eventi e iniziative che si protrarrà lungo tutto il 2026, concepito non come una celebrazione autoreferenziale, ma come un progetto strategico capace di valorizzare la responsabilità pubblica e il suo ruolo territoriale a servizio della collettività. L’intero programma nasce con obiettivi prioritari rivolti alla comunità: consolidare il valore del servizio idrico nel panorama nazionale, a garanzia di standard elevati per l'utente finale; promuovere una maggiore consapevolezza pubblica sui temi della sostenibilità e del risparmio della risorsa; valorizzare il rapporto con territori, cittadini e stakeholder, rendendo il servizio sempre più vicino alle esigenze delle persone; tradurre i principi Esg in benefici concreti per l'ambiente e per il futuro delle province servite.

Il calendario di iniziative per celebrare il ventennale si sviluppa come un racconto progressivo fatto di event pubblici di apertura e dialogo, per trasformare la ricorrenza in un momento di condivisione e crescita per l’intero territorio.

Nella prima metà dell’anno, Acqua Novara Vco propone una serie di appuntamenti di rilevanza pubblica e istituzionale, consolidando la sua presenza nel dibattito locale e nazionale su governance, sostenibilità e servizi pubblici locali. Il primo appuntamento è in programma per il 16 marzo al teatro Il Maggiore di Verbania con “Compliance e responsabilità”, un evento dedicato alla legalità come fattore di sviluppo organizzativo e culturale. Il dialogo con il magistrato Ciro Santoriello e il filosofo Alberto Pirni offrirà un confronto sul tema diritto, etica pubblica e governance, coinvolgendo dipendenti e stakeholder del territorio del Verbano Cusio Ossola.

Cuore culturale del ventennale è la rassegna realizzata in sinergia con il Circolo dei Lettori di Novara, uno spazio di confronto aperto alla cittadinanza sui grandi temi della sostenibilità contemporanea. Dal 2 aprile al 7 maggio al Castello di Novara “Dialoghi su ambiente, persone e buona governance", cinque appuntamenti con autorevoli protagonisti del panorama scientifico, economico e culturale italiano affronteranno ambiente, sviluppo sostenibile, resilienza, salute pubblica ed equilibri economici globali. I dialoghi rappresentano uno degli elementi qualificanti del programma: un’iniziativa che traduce il servizio idrico in responsabilità culturale e partecipazione civica, considerando il legame tra azienda e comunità. Questi, in particolare, gli eventi in programma a Novara:

Il 2 aprile Luca Mercalli presenta “Breve storia del clima in Italia. Dall’ultima glaciazione al riscaldamento globale”, edito da Einaudi. Presidente della Società Meteorologica Italiana e direttore della rivista Nimbus, Mercalli è specializzato in glaciologia e storia del clima delle Alpi, è un volto noto della tv e autore di numerosi libri sulla sostenibilità ambientale e i cambiamenti climatici. Luca Mercalli si distingue per la capacità di unire rigore tecnico e passione narrativa.

Il 9 aprile Enrico Giovannini presenza “Obiettivo 2030. Come trasformare l’Italia per un futuro sostenibile”, edito da Rubbettino. Eminente economista, statistico e accademico italiano, noto esperto di sostenibilità, Enrico Giovannini ha ricoperto ruoli apicali come presidente dell'Istat (2009-2013), Ministro del Lavoro (2013-2014) e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nel Governo Draghi (2021- 2022). È co-fondatore e direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).

Il 16 aprile “Il silenzio dei giganti. Racconti e incontri sugli ottomila” (Mondadori) a cura di Marco Confortola. Celebre alpinista, guida alpina e tecnico di elisoccorso italiano, noto come "cacciatore di 8000”, Marco Confortola ha scalato le 14 vette più alte del mondo senza ossigeno, sopravvivendo alla tragedia del K2 nel 2008 nonostante gravi congelamenti che hanno portato all’amputazione delle dita dei piedi. Ci sono quattordici vette oltre gli ottomila metri, ma viste attraverso lo sguardo di Marco Confortola diventano un'unica, immensa montagna.

Gli appuntamenti del 23 aprile e del 7 maggio avranno come tema la salute e la pace. In particolare, nella prima data si parlerà di come non sia mai troppo tardi per scegliere il benessere quotidiano, e nella seconda si terrà una riflessione sui conflitti globali e sul ruolo di ciascuno di noi. Sono in fase di conferma relatori internazionali (anche in funzione degli eventi globali in corso).

Sempre a Novara, presso la sede di Acqua Novara Vco, il 9 giugno la società ospita il consiglio direttivo acqua di Utilitalia, riunendo a Novara i vertici delle principali utilities italiane. L’appuntamento assume un forte valore strategico, dimostrando il ruolo della società nel panorama nazionale del settore. Per la prima volta, infatti, i massimi decisori del comparto idrico nazionale si riuniscono fuori dalle loro sedi istituzionali, trasformando Novara nel centro nevralgico delle strategie idriche del Paese.

Sono ancora in via di definizione, invece, le iniziative per il secondo semestre del 2026, che si concentreranno su tematiche culturali e sociali quali inclusione, empowerment femminile nel mondo del lavoro e sostenibilità in ambito locale.