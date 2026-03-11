All'Enaip di Omegna gli esami per la certificazione di italiano come lingua straniera

Sono aperte fino al 14 marzo 2026 le iscrizioni alla prossima sessione degli esami Cils – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, rilasciata dall’Università per Stranieri di Siena, uno degli enti più autorevoli in Italia nel campo della valutazione linguistica. La sessione d’esame si svolgerà il 14 aprile 2026 presso la sede Enaip di Omegna e riguarderà i livelli A2 - A2 integrazione - B1 adolescenti - B1 cittadinanza - B2 - B2 adolescenti , certificazioni fondamentali per i percorsi di integrazione e per la richiesta della cittadinanza italiana.

Cils – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera è un titolo riconosciuto a livello internazionale, progettato per misurare la capacità linguistico-comunicativa dei cittadini stranieri che studiano l’italiano. Gli esami sono aperti a tutti: non sono richiesti titoli di studio specifici, ma solo una competenza linguistica adeguata al livello scelto. Ogni candidato è libero di prepararsi nel modo che ritiene più efficace, senza obbligo di frequentare corsi specifici.

Perché scegliere Enaip come sede d’esame

Diventando sede ufficiale degli esami Cils, Enaip Piemonte mette a disposizione:

· un punto di riferimento locale affidabile per ottenere una certificazione riconosciuta a livello internazionale

· un supporto organizzativo professionale durante tutte le fasi di iscrizione e svolgimento dell’esame

· un ambiente formativo qualificato, con esperienza nell’insegnamento dell’italiano

· la garanzia della collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena, ente certificatore di eccellenza

Contatti per informazioni e iscrizioni