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Attualità | 02 maggio 2026, 15:35

Un bivacco di confine, una storia di amicizia FOTO

Inaugurata la struttura intitolata a Erminio Ferrari e Mauro Branca tra Cannobio e Brissago

La montagna unisce, la montagna rinsalda i valori. Venerdì 1° maggio in località Fontana Promiscola, a Cannobio, si è tenuta l'inaugurazione del bivacco Erminio Ferrari e Mauro Branca. Circa 200 persone hanno raggiunto l'alpeggio posto al confine tra Italia e Svizzera. O, meglio, tra Cannobio e Brissago: un territorio montano che non è barriera tra i popoli, bensì cerniera di montagna, di quella montagna di confine tanto amata da Erminio e Mauro. Due amici della montagna, quella con la emme maiuscola, troppo presto andati avanti. Una giornata iniziata sotto un cielo nuvoloso, poi accompagnato dalle note del Corpo Filarmonico Cannobiese, il sole ha fatto la sua comparsa, rallegrando il momento conviviale. Autorità italiane e svizzere, soccorso alpino italiano e svizzero. Tante persone salite da Sant'Agata, altrettante da Brissago. Italia e Svizzera insieme, nella passione della montagna, nel ricordo di due cari amici.

Marco De Ambrosis

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