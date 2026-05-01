Giox, nuovo singolo “Pezzi da 90”: un tuffo nella dance anni ’90 e nei ricordi dell’estate

Rivivere l’estate dei ricordi, tra musica, amicizie e serate indimenticabili. È questo lo spirito di “Pezzi da 90”, il nuovo singolo di Giox, pronto a far ballare e emozionare il pubblico con un viaggio sonoro nella dance degli anni ’90.

Il brano è un vero e proprio inno alla stagione estiva e ai ricordi della gioventù, con richiami espliciti ai grandi protagonisti della scena dance come Eiffel 65, Gigi D’Agostino, Paps’n’Skär e i Datura. Un mix di nostalgia e ritmo che punta a riportare in vita le atmosfere delle serate trascorse tra amici, quando la musica era colonna sonora di libertà e spensieratezza.

“Questo singolo è un tributo ai momenti più belli della mia vita – racconta Giox – Sono felice di poter condividere con i miei fan la mia passione per la musica pop/dance e i ricordi che ci uniscono. Anche piccoli gesti come lo squillo sul telefonino avevano un valore speciale, simbolo di un’epoca diversa e autentica”.

“Pezzi da 90” sarà disponibile dal 19 maggio su tutte le piattaforme di streaming e negli store digitali.