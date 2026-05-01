Gioco pubblico, nel Vco giocati oltre 421 milioni nel 2025

Nel 2025 nel Verbano Cusio Ossola il volume complessivo del gioco pubblico ha superato i 421 milioni di euro. È quanto emerge dalla Relazione annuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che analizza nel dettaglio il settore su base provinciale.

Il dato del “giocato” fotografa la dimensione complessiva del fenomeno. Per stimare la spesa effettiva occorre considerare la differenza tra puntate e vincite. In questo caso, la spesa reale nel Verbano Cusio Ossola si attesta a 63.447.780,06 euro, a fronte di vincite pari a circa 358 milioni.

A incidere maggiormente sono gli apparecchi da intrattenimento: le Awp (new slot) generano oltre 13,3 milioni di spesa, mentre le Vlt superano i 12,6 milioni. Numeri importanti anche per le lotterie istantanee (oltre 11,5 milioni) e per il Lotto (circa 8,8 milioni).

Rilevante anche il contributo dei giochi di abilità, con oltre 8,2 milioni di spesa, e delle scommesse sportive a quota fissa, che sfiorano i 5 milioni.

Nel contesto piemontese il Vco resta tra le province con volumi più contenuti, ma il dato è significativo se rapportato alla popolazione. A livello nazionale, la spesa complessiva per il gioco pubblico nel 2025 ha raggiunto i 21,87 miliardi di euro.