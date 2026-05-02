Meteo: sabato stabile, domenica più nuvolosa con qualche rischio sui rilievi

Nel primo fine settimana di maggio il tempo si presenterà complessivamente discreto sulle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara, con una giornata di sabato più stabile e soleggiata e una domenica caratterizzata da maggiore variabilità.

Sabato 2 maggio si aprirà con cieli poco nuvolosi o velati sia nel Vco sia nel Novarese. Nel corso della giornata le velature tenderanno ad aumentare, risultando più compatte verso sera, ma senza fenomeni associati. Le precipitazioni resteranno infatti assenti su tutto il territorio.

I venti saranno deboli: in pianura inizialmente poco significativi, mentre in montagna si avvertiranno correnti meridionali in progressiva intensificazione dal tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno miti, con valori massimi gradevoli nelle ore centrali.

Domenica 3 maggio inizierà ancora con condizioni discrete, ma con maggiore nuvolosità fin dal mattino, in particolare sui settori alpini del Vco. Nel pomeriggio sono attesi addensamenti più consistenti lungo la fascia montana, mentre su Novara e pianura si alterneranno schiarite e momenti più grigi.

Le precipitazioni saranno generalmente assenti, anche se non si escludono deboli e isolati rovesci sui rilievi alpini. I venti si disporranno dai quadranti sud-occidentali, deboli o moderati, con locali rinforzi sulle aree di pianura tra Novarese e basso Vco. Le temperature resteranno stabili o in lieve aumento nei valori minimi.