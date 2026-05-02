Bannio capitale della musica bandistica: torna il concorso interbandistico con 16 formazioni

Il 23 e il 24 maggio Bannio diventa capitale della musica bandistica. Il Premiato Corpo Musicale di Bannio con il patrocinio del Comune organizza il 6° concorso interbandistico nella sala Mussa. Sedici saranno le bande partecipanti provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Valle d'Aosta e dalla Svizzera. Sono previste tre distinte categorie e una libera fuori concorso.

Ogni banda potrà utilizzare un numero di musicanti esterni, aggiunti, rispetto all'organico abituale non superiore a cinque. “In poco tempo – spiega il maestro Thomas Altana che è inoltre presidente e direttore della banda - abbiamo raggiunto il limite massimo delle 16 bande iscritte.Altre 8 formazioni avevano richiesto di partecipare, ma purtroppo non abbiamo potuto ammetterle. Dalla prima edizione del concorso abbiamo ospitato a Bannio in tutto 90 bande”.

Le formazioni che partecipano al concorso dovranno eseguire a seconda della categoria un brano d'obbligo stabilito. La presenza sul palcoscenico per ogni banda partecipante è limitata ad un massimo di 40 minuti. Presidente di giuria è il musicista e compositore belga Bert Appermont.Verrà espresso un giudizio, tramite punteggio in centesimi secondo precisi parametri: intonazione, qualità e bilanciamento del suono, insieme e ritmica, dinamica, interpretazione.

Il 23 si esibiranno: l'Ente Musicale di Verbania, la Banda Musicale di Baceno, il Corpo Musicale di San Marco Origgio Varese, il Corpo Musicale di Palazzolo sull'Oglio Brescia , il Corpo Musicale Santa Cecilia di Triuggio Monza Brianza, la Filarmonica di Morbio Inferiore Svizzera, il Corpo Musicale Castelfranco di Rogno Bergamo. Sabato alle 21 è previsto un concerto di gala del Premiato Corpo Musicale di Bannio composto da una cinquantina di elementi diretto da Bert Appermont e Thomas Altana.

Domenica 24 si esibiranno: la Banda Musicale di Ghiffa, la Banda Musicale di Saint Vincent Valle d'Aosta, il Corpo Musicale di Cadorago Como, il Corpo Musicale A. Raineri di Rodengo Saiano Brescia, la Banda Musicale di Donnas Valle d' Aosta, il Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera Lecco, il Corpo Musicale Santa Cecilia di Albavilla Como, il Corpo Musicale di San Marco D'Oggiono Lecco, il Corpo Musicale di Cugliate Varese. Alle 19.30 sono previste le premiazioni.