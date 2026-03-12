Cantieri sulla A26, segnalazioni assenti e manovre azzardate: sanzioni dei carabinieri

I carabinieri della sezione radiomobile di Verbania hanno sanzionato amministrativamente una società con sede legale nel novarese e un addetto che è stato sorpreso a percorre contromano lo svincolo autostradale di Baveno. La viabilità lungo la A26 è in questo periodo interessata da lavori di manutenzione programmati in particolare tra le 22.00 e le 6.00, con conseguenti chiusure di alcuni tratti e svincoli.

A seguito di numerose segnalazioni riguardanti la scarsa visibilità dei cantieri, i militari hanno effettuato una serie di controlli per verificare la sicurezza dei tratti interessati dalle chiusure. Il monitoraggio ha confermato diverse criticità nella gestione della segnaletica stradale. Già a metà febbraio era stata sanzionata una la società, con sede a Genova, incaricata della gestione della segnaletica in corrispondenza dello svincolo di Brovello Carpugnino. La violazione contestata è quella dell’articolo 21 del codice della strada che punisce chiunque esegua lavori su aree destinate alla circolazione di veicoli, senza adottare i necessari accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione. Senza un preavviso idoneo, molti automobilisti si sono ritrovati all’improvviso di fronte alle barriere dei lavori. Diversi conducenti, per evitare di allungare il percorso o rimanere bloccati, hanno effettuato manovre azzardate e inversioni di marcia non consentite, scavalcando la striscia longitudinale continua in tratti dove la visibilità è ridotta e la velocità dei veicoli in transito rimane sostenuta.

Analoga situazione è stata riscontrata ieri sera all’altezza dello svincolo di Baveno, dove è stata contravvenzionata una società con sede nel novarese incaricata di apporre la cartellonistica attestante la chiusura. I militari hanno accertato che, per chi percorreva la rampa di accesso all’autostrada, la segnaletica era presente solo una volta arrivati in prossimità dello svincolo, costringendo gli automobilisti a compiere inversioni di marcia in un punto dove la doppia striscia continua vieta, per ovvie questioni di sicurezza, tali manovre.

I carabinieri hanno anche sanzionato un dipendente della società, colto mentre percorreva contromano, con un mezzo di servizio, la rampa autostradale in direzione Genova. Per l’uomo, come prevede il codice della strada per qualsiasi conducente, è scattato il ritiro immediato della patente di guida e il fermo, per tre mesi, del mezzo.