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Cronaca | 24 aprile 2026, 17:02

Ciclisti investiti e aggrediti: indaga la Polizia locale di Verbania

Dopo il grave episodio tra Fondotoce e Feriolo, gli agenti del comandante Cabassa al lavoro per identificare il responsabile in fuga

Ciclisti investiti e aggrediti: indaga la Polizia locale di Verbania

La Polizia locale di Verbania con il comandante Andrea Cabassa sta lavorando per identificare il responsabile dell'investimento e del pestaggio di due ciclisti avvenuto questa mattina sul rettilineo tra Fondotoce e Feriolo. 

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'auto aveva tagliato la strada ai due, che si sono poi avvicinati per segnalargli che aveva appena effettuato una manovra pericolosa. L'uomo ha prima investito uno dei due e poi ha aggredito l'altro malmenandolo prima di darsi alla fuga. 
Entrambi i ciclisti sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Castelli di Verbania. Fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi. 

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Red.Vb

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