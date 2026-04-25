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Cronaca | 25 aprile 2026, 17:40

Villa, auto si schianta contro tre auto in sosta FOTO

Eì successo intorno alle 16 nei pressi del benzinaio Q(

Incidente intorno alle 16 sul rettilineo che collega Pallanzeno a VIlladossola. Nei pressi del distributore Q8 un'auto è andata a sbattere contro altre tre vetture parcheggiate a bordo strada. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Ingenti i danni alle vetture coinvolte. Sul posto i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine, cui toccherà stabilire cosa sia successo. Per permettere i rilievi e in attesa della rimozione delle auto coiunvolte si sono registrati disagi alla circolazione.

a.f.

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