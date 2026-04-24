Ciclisti travolti volontariamente tra Feriolo e Fondotoce, poi la fuga

Prima li ha quasi investiti superandoli, nonostante fossero in fila indiana, poi, poco più avanti, sulla stessa strada, li ha investiti di proposito ed è scappato. E' quanto successo nella tarda mattinata nella strada che collega Feriolo a Fondotoce. A raccontare l'accaduto Max Fiumanò, team manager dell'Ossola Cycling Team. “Stavano facendo un giro sul lago quando una Opel Corsa nera li ha sfiorati di proposito quasi a volerli spingere fuori strada” racconta. “Poi l'auto siu è ritrovata in coda alla rotonda di Findotoce. A quel punto i ragazzi del team si sono affiancati chiedendogli se si fosse reso conto della manovra pericolosa che aveva appena fatto. Il giovane, un trentenne alla guida dlla Opel, in risposta ha ingranato la prima è uscito dalla coda travolgendoli e si è dato alla fuga” racconta amareggiato Fiumanò. I due cicloamatori ossolani sono stati soccorsi da un'ambulanza e trasportati al Dea del Castelli dove sono ancora sottoposti ad accertamenti. “Un gesto folle, speriamo che le forze dell'ordine riescano ad individuare quel pazzo grazie alle telecamere” conclude Fiumanò.