Le previsioni meteo per il fine settimana

Coda d'inverno nel fine settimana. "Da sabato pomeriggio, l'ingresso sul Mar Ligure e la formazione di un profondo minimo anche al suolo apporterà flussi via via più intensi causando piogge diffuse, molto forti sul nord Piemonte dove le nevicate saranno abbondanti oltre i 1000-1300 m ma fino a zone collinari in serata - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte -.Fenomeni intensi anche al confine con la Liguria per temporali in arrivo dal Savonese e dal Genovese, con quota neve localmente in calo fino a 500-700 m. La situazione sarà invariata fino a domenica mattina, poi l'allontanamento della bassa pressione verso sud favorirà l'esaurimento delle precipitazioni".

SABATO 14 MARZO 2026

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni: fino al mattino moderate sui settori alpini, da metà giornata intensificazione ed estensione a tutta la regione. Moderate tra Torinese e Cuneese, forti o molto forti tra pomeriggio e sera sull'alto Piemonte, e al confine con la Liguria per temporali in sconfinamento da Savonese e Genovese. Quota neve in calo sui 900-1200 m, localmente inferiore sui 500-700 m in serata sia sulle Langhe, sia nelle valli settentrionali dove gli accumuli di neve saranno abbondanti sopra i 1000-1300 m. Zero termico: in calo sui 1400-1500 m. Venti: sulle Alpi moderati da sud-ovest, in intensificazione fino a forti; sull'Appenino forti meridionali. In pianura deboli in prevalenza da sud o da est con rinforzi moderati, più estesi e marcati sulle zone orientali

DOMENICA 15 MARZO 2026

Nuvolosità: al mattino molto nuvoloso; progressive schiarite nel pomeriggio fino a cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti residui più compatti sul basso Piemonte. Dalla sera possibile formazione di foschie in pianura. Precipitazioni: ancora diffuse e intense fino a metà giornata, con valori forti o molto forti sull'alto Piemonte e al confine con la Liguria, dove saranno ancora possibili temporali. Quota neve sugli 800-1000 m, ma fino a metà mattina fino a 500-700 m nelle valli dell'alto Piemonte e sulle Langhe. Zero termico: in calo sui 1200-1400 m, sui 1000 m sul basso Piemonte, in generale rialzo nel pomeriggio sui 1800-2000 m . Venti: moderati o localmente forti sui rilievi, orientali sulle Alpi e da nord sull'Appennino, in attenuazione nel pomeriggio. In pianura deboli variabili con locali rinforzi, più sostenuti fino al primo mattino sulla zona dei laghi.