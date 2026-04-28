Intercultura, 40 anni in Ossola: a Montecrestese la premiazione dei vincitori

Il 29 maggio alle 17.30, presso il Centro culturale e ricreativo di Montecrestese, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori ossolani del concorso Intercultura 2026-2027, organizzata dal centro locale di Domodossola. L’appuntamento sarà anche l’occasione per festeggiare i 40 anni di attività di Intercultura in Ossola. Dalla nascita del gruppo a oggi sono stati circa 70 i ragazzi ospitati sul territorio, provenienti da tutto il mondo – tra cui Thailandia, Cina, Stati Uniti e Russia – mentre oltre un centinaio di giovani ossolani hanno vissuto un’esperienza all’estero, per periodi più o meno lunghi.

Intercultura è stata la prima organizzazione italiana a occuparsi stabilmente di scambi giovanili ed è tuttora la più importante per estensione e qualità dei programmi. I vincitori di quest’anno sono sette e hanno beneficiato di borse di studio finanziate da Fondazione Crt, Intercultura, Compagnia di San Paolo e dai Comuni di Crevoladossola e Formazza. Anche il Comune di Montecrestese aveva messo a disposizione una borsa di studio, ma non sono pervenute candidature. Intercultura è un’associazione senza fini di lucro che promuove la conoscenza tra giovani di culture diverse con l’obiettivo di contribuire alla pace nel mondo.

Alla cerimonia saranno presenti la fondatrice e prima presidente del centro locale, Maria Pia Pallotta, insieme all’attuale presidente Ivan Bolsi, alla vicepresidente Letizia Guenza e ad altri volontari attivi nei diversi ambiti dell’associazione. Nel corso della serata porteranno la loro testimonianza volontari “storici” ed ex partecipanti agli scambi, oltre ad alcuni dei presidenti che si sono succeduti nei 40 anni, sindaci e rappresentanti dei Comuni sostenitori e famiglie ospitanti.

È possibile seguire le attività del gruppo anche su Instagram, alla pagina intercultura.domodossola.