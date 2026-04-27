Turismo inclusivo e sostenibile: a Stresa un incontro tra le Atl regionali

Un momento importante di confronto di carattere tecnico, utile e necessario a fare il punto della situazione del comparto a livello regionale, con particolare riferimento a progetti legati al turismo inclusivo e sostenibile. Lo scorso 24 aprile il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola ha accolto a Stresa il presidente di Visit Piemonte insieme a quelli delle Atl di Cuneo, Alessandria e Alto Piemonte – altri ancora erano collegati via web – e a funzionari della regione, nell’incontro tecnico che si svolge ogni mese, a rotazione, in un’agenzia diversa. E venerdì toccava proprio al Vco e Novarese. Dopo un incontro negli uffici Atl stresiani, la comitiva si è trasferita a bordo di un’imbarcazione all’isola Pescatori. Nel corso del pomeriggio, poi, nella sala al piano terra del municipio si è tenuta una riunione in cui sono stati affrontati, tra gli altri, i temi del turismo inclusivo e sostenibile. Al riguardo, la regione Piemonte ha varato una serie di progetti significativi che vengono realizzati dalle diverse Atl per sensibilizzare i territori in questa direzione. Al termine della giornata il Distretto dei laghi ha manifestato soddisfazione.
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