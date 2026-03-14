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Cronaca | 14 marzo 2026, 17:29

Pericolo valanghe: chiusa la statale 659 in Val Formazza

Stop al traffico in località Roccette nel territorio comunale di Formazza. Il provvedimento attivato secondo l’ordinanza Anas per motivi di sicurezza

Pericolo valanghe: chiusa la statale 659 in Val Formazza

La strada statale 659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” è provvisoriamente chiusa al traffico in località Roccette, nel territorio comunale di Formazza, in provincia del Verbano Cusio Ossola.

La chiusura è stata attivata secondo quanto previsto dall’Ordinanza Anas 773/2025, che dispone l’interruzione della circolazione in presenza di pericolo di valanghe, al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti.

Anas fa sapere che la regolare transitabilità della strada sarà ripristinata non appena verranno ristabilite le condizioni di piena sicurezza per il transito.

Redazione

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