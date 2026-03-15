Maltempo nel Vco, oltre novanta interventi dei Vigili del fuoco tra incidenti, frane e alberi caduti

Sono stati oltre novanta gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dal Comando dei Vigili del fuoco del Verbano-Cusio-Ossola a partire dalla giornata di ieri, 14 marzo 2026, a causa delle condizioni meteo particolarmente avverse che hanno interessato il territorio provinciale.

Le squadre permanenti e volontarie del comando sono state impegnate senza sosta in numerose operazioni di emergenza: dagli incidenti stradali ai prosciugamenti di locali allagati, dalla rimozione di alberi e pali pericolanti agli smottamenti, fino agli interventi legati a dissesti statici e alle attività necessarie per limitare i danni provocati da acqua e neve.

Tra gli episodi più rilevanti si segnala il grave incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 153 nel comune di Varzo, dove un’autovettura, probabilmente dopo aver perso il controllo, è uscita di strada ribaltandosi in una scarpata. I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario, mentre purtroppo si registra il decesso di una persona.

Le difficili condizioni del territorio hanno provocato anche altri problemi alla viabilità. Sulla strada provinciale per Miazzina, al chilometro 1+600, si è verificata la caduta di massi sulla carreggiata, mentre a Cannobio, in via Casali Amori, il crollo di un muro ha reso la strada solo parzialmente transitabile. La frazione di Solivo è attualmente raggiungibile soltanto a piedi, almeno per le situazioni di emergenza.

Nel corso della serata è stata inoltre temporaneamente chiusa l’autostrada A26 tra Carpugnino e Gravellona per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata. Restano invece chiuse per pericolo valanghe la strada statale 659 a Formazza, in località Roccette, e la strada che da Goglio conduce all’Alpe Devero.

Le operazioni dei Vigili del fuoco sono proseguite anche nella mattinata di oggi, con interventi di taglio piante e rimozione di ostacoli dalla sede stradale per liberare alcune vie di comunicazione bloccate. Le squadre stanno lavorando in Valle Anzasca lungo la statale 549, in Val Vigezzo nella frazione Dissimo del comune di Re, sulla strada che conduce alla frazione Esio nel comune di Premeno e in Val Bognanco, così da permettere il passaggio dei mezzi spazzaneve.

Nella mattinata è stato inoltre ripristinato l’accesso alla casa di cura dell’Eremo di Miazzina, consentendo il passaggio dei mezzi sanitari. Permane invece una situazione di criticità a Montescheno, in Valle Antrona, dove una casa di cura per anziani è attualmente senza energia elettrica. I servizi essenziali sono comunque garantiti grazie a un gruppo di continuità, con il supporto della Protezione civile comunale.