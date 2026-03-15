Intervento dell'elicottero dei Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio sulla alture domesi. Vigili del fuoco e uomini del Soccorso Alpino della squadra di Domodossola sono stati chiamati per tre persone in difficoltà nei boschi tra Vallesone e Domobianca.
I tre sono stati recuperati con il verricello intorno alle 18.30 e sono stati elitrasportati a Domo. Non si conoscono le condizioni e le cause che hanno portato i tre dispersi in quella zona dopo l'abbondante nevicata di ieri e della scorsa notte.
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Cronaca | 15 marzo 2026, 18:34
Tre persone recuperate dall'elicottero dei Vigili del fuoco sopra Vallesone
L'intervento ha coinvolto anche il Soccorso Alpino di Domodossola
Intervento dell'elicottero dei Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio sulla alture domesi. Vigili del fuoco e uomini del Soccorso Alpino della squadra di Domodossola sono stati chiamati per tre persone in difficoltà nei boschi tra Vallesone e Domobianca.
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