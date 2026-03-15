Tre persone recuperate dall'elicottero dei Vigili del fuoco sopra Vallesone

Intervento dell'elicottero dei Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio sulla alture domesi. Vigili del fuoco e uomini del Soccorso Alpino della squadra di Domodossola sono stati chiamati per tre persone in difficoltà nei boschi tra Vallesone e Domobianca.



I tre sono stati recuperati con il verricello intorno alle 18.30 e sono stati elitrasportati a Domo. Non si conoscono le condizioni e le cause che hanno portato i tre dispersi in quella zona dopo l'abbondante nevicata di ieri e della scorsa notte.