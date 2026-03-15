Vigezzina, niente treni neanche lunedì. Ecco le corse bus sostitutive per gli studenti

Rimane fermo il traffico sulla tratta italiana da Trontano al Confine Svizzero della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, a causa delle abbondanti nevicate delle scorse ore. Bus sostitutivi e informazioni importanti per gli studenti della Valle Vigezzo.

Domani mattina, lunedì 16 marzo, verrà garantito un servizio bus sostitutivo per gli studenti della Valle Vigezzo. Da valutazioni effettuate dalla ditta di autotrasporti incaricata di effettuare il servizio sostitutivo, le condizioni infrastrutturali delle strade della Val Vigezzo non consentono di poter effettuare un servizio capillare, dunque è stato stabilito un unico punto di ritrovo per tutti gli studenti a Druogno (parcheggio della ex Colonia), per il trasporto dalla Valle Vigezzo a Domodossola (e viceversa, per il rientro post scuola).

Si ringrazia il Comune di Druogno, che ha confermato di provvedere alla pulizia del parcheggio adibito alle manovre dei bus, consentendo così di garantire il servizio di bus sostitutivi per gli studenti.

Oltre alle corse studenti, sono state implementate altre corse di bus sostitutivi per la giornata di domani, lunedì 16 marzo. In particolare, il servizio sostitutivo verrà effettuato, come da prospetto scaricabile da qui , via lago per il servizio internazionale di collegamento tra Domodossola e Locarno o presso le stazioni di valle, con pullman più piccoli, per il trasporto locale della Valle Vigezzo. Regolare il traffico ferroviario da Domodossola a Trontano.