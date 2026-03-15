Maltempo e forti nevicate: sospesa la circolazione sulla tratta italiana della Vigezzina-Centovalli

A causa del forte maltempo di questa notte e delle ingenti nevicate cadute lungo il percorso ferroviario, il servizio tecnico della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, durante le attività ispettive, ha evidenziato problemi di tensione elettrica che non consentono la circolazione ferroviaria, su tratta italiana, da Trontano al confine svizzero. Regolare il servizio Domodossola - Trontano. Il servizio tecnico è all'opera per la riparazione dei guasti. La SSIF ha organzzato i primi bus sostitutivi per la giornata odierna. I dettagli nell'allegato disponibile qui. Seguiranno aggiornamenti sui tempi di ripristino della linea.
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Viabilità e trasporti | 15 marzo 2026, 11:50
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